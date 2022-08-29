Почти 660 кг кокаина нашли среди бананов в Германии

Поставщик овощей и фруктов в германской федеральной земле Бранденбург обнаружил в грузе бананов почти 660 кг кокаина. Об этом 29 августа со ссылкой на правоохранителей сообщила газета Bild.

«Следователи совместной группы по расследованию преступлений, связанных с оборотом наркотиков, 26 августа обнаружили с помощью коллег почти 660 килограммов кокаина. Это крупнейшая партия кокаина, обнаруженная в Бранденбурге, ее предполагаемая стоимость составляет около €50 млн», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что 26 августа в правоохранительные органы обратился местный поставщик фруктов и овощей, обнаруживший в грузе доставленных бананов «спрятанные среди фруктов блоки белого вещества». Первый тест на кокаин оказался положительным.

Как стало известно правоохранителям, груз бананов был доставлен в Бранденбург ошибочно. Партия следовала из Колумбии морским путем. Наркотики изъяла полиция, следствие по данному делу продолжается.

Ранее, в апреле, сообщалось, что сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики изъяли партию кокаина весом более 195 кг. Груз с наркотиками обнаружили в одном из портов около столицы, города Санто-Доминго, он должен был быть отправлен в Пуэрто-Рико.