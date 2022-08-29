Бритни Спирс опубликовала запись с откровениями о жизни под опекой отца

Американская певица Бритни Спирс 29 августа опубликовала в социальных сетях, а затем удалила 22-минутную голосовую запись, в которой раскрыла новые подробности своего 13-летнего пребывания под опекой отца Джейми, который контролировал абсолютно все аспекты ее жизни. Об этом пишет The Guardian.

По словам 40-летней звезды, она была помещена под опеку насильно. Артистка уверена, что это было спланировано заранее после нескольких месяцев чересчур эксцентричного поведения. На идею отца натолкнула бывший бизнес-агент Лу Тейлор.

Спирс также заявила, что в 2008 году сразу после двухнедельной госпитализации из-за серьезного ментального расстройства ее вынудили сниматься в телевизионных шоу и работать над альбомом Circus.

«Всё, что я помню, это то, что я должна была делать то, что мне сказали. Мне каждый день говорили, что я толстая, и я должна была ходить в спортзал. Я не помню, чтобы когда-либо чувствовала себя такой же деморализованной <…> они заставили меня почувствовать себя никем, и я смирилась с этим, потому что мне было страшно», — рассказала певица в аудио, отметив, что из заработанных на четырехлетнем турне $160,2 млн (£138 млн) она получала только $2 тыс. в неделю.

Впоследствии у нее появились силы только во время работы над альбомом Glory в 2016 году. Однако вплоть до 2021-го ей не удавалось найти себе адвоката и подать в суд на отца, так как ее телефон контролировался. Отец же угрозами заставлял ее поверить в то, что она проиграет дело и останется никем, добавила Спирс.

В 2008 году суд назначил отца Бритни Спирс ее опекуном на фоне нервного срыва певицы. С того времени все финансы и даже творческие решения артистки находились под полным контролем Джейми. Дочь оплачивала адвокатов отца, которые боролись за сохранение статуса опекунства.

В качестве ультиматума Бритни отказалась выступать на сцене до тех пор, пока отец контролировал ее жизнь.

В августе 2021 года Джейми Спирс заявлял, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Позже певица рассказала, что отец вымогает у нее деньги за отказ от опекунства.

29 сентября того же года суд Лос-Анджелеса приостановил опеку над Бритни Спирс со стороны ее отца.

На фоне происходящего фанаты потребовали от конгресса реформировать систему опекунства в США.