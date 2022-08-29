Полиция Москвы задержала 107 участников незаконного автопробега

Сотрудники полиции задержали 107 человек, которые намеревались принять участие в автопробеге элитных машин в центре Москвы. Как сообщили 29 августа в пресс-службе столичного ГУ МВД, в отношении задержанных составлено 118 административных материалов.

«Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия», — указали в пресс-службе.

Из 118 материалов 61 составлен в том числе по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»).

Ранее в понедельник организатор несанкционированного автопробега Алексей Хитров признал свою вину в суде и раскаялся. Хитров добавил, что участники мероприятия «собирались не на машинах, а как люди», и отметил, что готов нести ответственность, «если нужно административное наказание». Ему назначили административный арест на 15 суток.

Об «элитном автопробеге» стало известно 28 августа, его пресекли сотрудники полиции. Тогда же и выяснилось, что участники собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получали соответствующего разрешения.

В конечном счете люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих эвакуировали на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Его организатором стал гендиректор рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров. Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.