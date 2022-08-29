Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Запорожской атомной электростанции, пробита крыша спецкорпуса № 1. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он в Telegram-канале в понедельник, 29 августа.

Кроме того, в этот же день военнослужащими России был сбит украинский беспилотник, которым боевики пытались нанести удар по территории Запорожской АЭС.

Украина постоянно предпринимает попытки атаковать ЗАЭС и расположенные рядом населенные пункты. С 28 на 29 августа националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара, один дом загорелся. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры осуществлялся примерно час с использованием поставленных из США гаубиц М777.

Член главного совета ВГА Запорожья подчеркнул, что обстрел мирного города является местью гражданам за их стремление раскрыть правду представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые прибудут на ЗАЭС уже на этой неделе.

Запорожская атомная электростанция перешла под контроль российских военнослужащих в рамках специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. 11 августа постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя обратил внимание на то, что уход военнослужащих РФ с объекта может обернуться катастрофой, поскольку Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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