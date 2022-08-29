В СК РФ назвали три возможные причины жесткой посадки Ми-8 под Сургутом

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом могла стать техническая неисправность. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщается в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве также назвали еще две возможные причины случившегося.

«В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом, стало известно ранее в этот день. В экстренных службах сообщили, что у воздушного судна случился технический отказ. В вертолете находились семь человек. По предварительным данным, все семеро пострадали.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.