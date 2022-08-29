После последних обстрелов Запорожской АЭС радиационной фон на территории региона в норме.

«Фон нормальный», — сказали ТАСС в ВГА.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате удара боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской АЭС была пробита крыша спецкорпуса, в котором хранится топливо для реакторов. Снаряд был выпущен из находящегося под контролем ВСУ Никополя, для стрельбы использовалась американская гаубица М777.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что боевики ВСУ попытались нанести удар по территории АЭС с помощью беспилотника. По его словам, летательный аппарат удалось сбить.

Украина регулярно атакует ЗАЭС и близлежащие населенные пункты. ВСУ нанесли новый ракетный удар по территории города Энергодар ранее в этот же день. Удары были нацелены на дачный сектор по береговой линии. В результате начался пожар, очаги которого уже удалось локализовать местным сотрудникам МЧС.

В ночь на 29 августа националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара, где расположена электростанция. Впоследствии в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВСУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777.

Рогов уверен, что обстрел мирного города — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), визит чьей миссии ожидается уже на текущей неделе.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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