Нарколабораторию и нацистскую атрибутику обнаружили под Херсоном

В городе Алешки под Херсоном сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию, в которой также хранились патроны и одежда с неонацистской символикой. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в главном управлении МВД по региону.

«У местного жителя 1976 года рождения обнаружили лабораторию по производству марихуаны, расфасованное по пакетам вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли массой около 7 кг», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Помимо этого, в доме у мужчины нашли 37 патронов калибра 5,56 мм, предположительно, от пистолета-пулемета «Ремингтон», а также одежду и атрибуты с неонацистской символикой.

Ведется проверка.

15 августа в Херсонской области задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе обыска у него обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомбу уничтожили на месте обнаружения. В районе операции были предприняты необходимые меры безопасности по эвакуации мирных жителей из прилегающих домов.

Также 15 августа стало известно, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях военные и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ) и националистических организаций. Кроме того, обнаружено 14 тайников с боеприпасами.