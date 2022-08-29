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Аналитик объяснил сложности отказа от российского газа для Германии

Аналитик Юшков объяснил сложности отказа от российского газа для Германии
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/Sven Simon
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Сегодня у Германии нет никакой альтернативы российскому газу. Норвегия и Нидерланды не смогут поставлять больший объем, а получать сжиженный природный газ (СПГ) ФРГ не может. Такое мнение эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал в понедельник, 29 августа.

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По словам эксперта, европейские соседи сначала обеспечат нормальное газоснабжение своих потребителей и только потом будут продавать излишки германской стороне по гигантским ценам.

Он отметил, что в ближайшее время ФРГ не собирается намеренно отказываться от российского газа.

«Другой вопрос в том, что газ из России в принципе всё меньше и меньше поступает в Германию. Есть проблемы с «Северным потоком», есть проблемы с транзитом через Украину, остановлен газопровод Ямал – Европа. Возможно, Германия откажется от российского газа вынужденно, потому что он просто перестанет доходить», — заявил Юшков в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт добавил: стоимость газа по $3 тыс. за тысячу кубов показывает, что в Европе газа не хватает и российский газ они не заменили. При этом Германия имеет сложности и с альтернативой российскому газу — сжиженным природным газом — у Германии нет ни одного СПГ-терминала, поэтому если ее соседи могут купить СПГ по заоблачным ценам, то у немцев даже такой возможности нет.

Также Юшков отметил, что в октябре начнется активная борьба за норвежский газ между Германией и Польшей.

«Польша достраивает газопровод Baltic Pipe, который берет начало в середине другого газопровода, идущего из Норвегии в Германию. И получается, что никакого нового газа для заполнения газопровода в Польшу нет, а значит, надо будет биться за тот газ, который есть», — объяснил аналитик.

Немцам надо будет попытаться удержать тот газ, который есть, не говоря уже о каких-то новых поставках

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газохранилища в ФРГ в преддверии отопительного сезона заполняются рекордными темпами, пишет REGNUM.

Высокие цены на газ связаны с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания. Об этом 29 августа на пресс-конференции заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Западу. Он отметил, что везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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