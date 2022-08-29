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Buick готовится представить кроссовер Envista

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Фото: Buick
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Компания Buick готовится показать в Китае первый кроссовер марки в новом фирменном стиле — модель Envista. Старт продаж намечен на осень текущего года. Об этом 29 августа сообщил портал Motor1.

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По информации ресурса, новинку будут предлагать молодежной аудитории. Дизайн модели с узкими головными фарами, крупной радиаторной решеткой и новой эмблемой вдохновлен концептом Electra-X. В числе других особенностей машины — покатая крыша в стиле купе, короткие свесы и массивные крылья.

В салоне кроссовера установлены два 10,25-дюймовых дисплея для приборов и мультимедиа, которые совмещены на общей панели без козырька. Для управления климатом в машине предусмотрены физические кнопки.

У автомобиля будет единственный двигатель — полуторалитровый мотор мощностью 184 л. с., он будет работать с вариатором. Производитель заявил, что такая связка позволит разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды, а средний расход топлива заявлен на отметке 6,52 л на 100 км.

В зависимости от уровня оснащения кроссовер получит систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфона. Производитель подчеркнул, что Envista будет первым Buick с премиальной акустикой Tune Melody.

25 августа китайская компания BYD сообщила, что намерена выпустить на домашний рынок гибридный кроссовер Corvette. Начальная версия машины будет снабжена электромотором, который стоит на передней оси, его мощность составит 197 л.с. Топовая версия модели, которая будет называться Performance, располагает двумя электромоторами. В машину на заднюю ось добавляется 204-сильный электродвигатель.

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