Российские службы правопорядка с начала проведения специальной военной операции (СВО) по защите мирных жителей Донбасса зафиксировали рекордно низкие показатели уровня потока наркотических средств из Украины в Россию. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию из Украины, а также компонентов для их производства», — рассказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, также закрылись большинство интернет-магазинов, администрирование которых осуществлялось непосредственно с территории Украины. До 2022 года они занимали 20% доли российского рынка, однако с началом СВО их число сократилось до менее 10%.

Спецслужбы подбирали потенциальных преступников с целью распространения наркотических средств на территории России. Чаще всего модные среди молодого поколения синтетические вещества наподобие амфетамина и различных видов солей.

4 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что российские военные обнаружили медицинские препараты наркотического действия на позициях, оставленных вооруженными силами Украины (ВСУ). Военный отметил, что побочным эффектом подобных препаратов является чрезмерная агрессивность.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что на границе с Днепропетровской областью задержана группа лиц, которая под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики.

18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины с 2014 года ведут против Москвы необъявленную войну, отправляя в Россию преступников для распространения наркотиков.

7 июня глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что кабинет министров Украины поддержал законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. Как отмечается, марихуану планируют также применять в качестве лечения посттравматических стрессовых расстройств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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