Отопительный сезон начнется в Якутске 1 сентября

Подача тепла стартует в Якутске 1 сентября. Первыми отопление получат социальные учреждения, а также объекты здравоохранения.

Согласно нормативам, подача тепла начинается при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и меньше в течение пяти дней. Власти Якутска приняли решение не дожидаться таких условий. С 1 сентября будут запущены котельные для медицинских и социальных учреждений, одновременно коммунальщики будут готовиться к запуску тепла в жилые дома. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в эфире программы «Прямой разговор с городом» на телеканале «Россия 24».

Всего в Якутске насчитывается больше 2,9 тыс. многоквартирных домов, уточняет ИА YakutiaMedia. Паспорта готовности получили 70% зданий, в 95% домов завершена промывка систем отопления.

Ранее сообщалось, что 29 августа отопление включат в социальных учреждениях Мурманска. В их число входят школи и детские сады. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 42% жилых домов.