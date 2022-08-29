Чехия получит от Германии 15 танков Leopard за помощь Украине

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard («Леопард») за военную помощь, которую республика оказывает Украине. Об этом заявил в понедельник, 29 августа, премьер-министр страны Петр Фиала на совместной пресс-конференции с находящимся в Чехии с однодневным визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Нам удалось договориться, Германия подарит Чехии 15 танков «Леопард». Они будут предоставлены за военную помощь, которую республика до сих пор оказала Украине» — отметил министр.

Первые танки поступят в Чехию до конца текущего года, добавил Фиала.

Шольц, в свою очередь, напомнил, что Чехия направила на Украину десятки танков, произведенных по советской лицензии в Чехословакии.

«Наша помощь Украине будет продолжаться», — сказал канцлер.

Ранее в понедельник канцлер Германии заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ «новое суперсовременное оружие», включая средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотники.

В этот же день стало известно, что США передадут Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около $2,9 млрд. Это позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, а также артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.