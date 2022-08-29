Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц призвал Евросоюз отказаться от принципа единогласия
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Евросоюз инвестирует €300 млрд в зеленую энергетику
Мир
В Совбезе указали на снижение наркотрафика с Украины с начала СВО
Мир
В Литве завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Мир
Власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом ЗАЭС
Происшествия
Семь человек пострадали при экстренной посадке Ми-8 под Сургутом
Мир
Из-за засухи в Великобритании на поверхности появилась затопленная деревня
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard за помощь Украине

0
Фото: Global Look Press/Jaroslav Ozana
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard («Леопард») за военную помощь, которую республика оказывает Украине. Об этом заявил в понедельник, 29 августа, премьер-министр страны Петр Фиала на совместной пресс-конференции с находящимся в Чехии с однодневным визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Танки шон: грозит ли Шольцу отставка из-за отказа поставлять Киеву тяжелое оружие
Партия ХДС, которую возглавляла Меркель, хочет пошатнуть правящую коалицию

«Нам удалось договориться, Германия подарит Чехии 15 танков «Леопард». Они будут предоставлены за военную помощь, которую республика до сих пор оказала Украине» — отметил министр.

Первые танки поступят в Чехию до конца текущего года, добавил Фиала.

Шольц, в свою очередь, напомнил, что Чехия направила на Украину десятки танков, произведенных по советской лицензии в Чехословакии.

«Наша помощь Украине будет продолжаться», — сказал канцлер.

Ранее в понедельник канцлер Германии заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ «новое суперсовременное оружие», включая средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотники.

В этот же день стало известно, что США передадут Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около $2,9 млрд. Это позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, а также артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022