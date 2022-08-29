В рамках усилий по отказу от российских энергоресурсов Евросоюз инвестирует €300 млрд в зеленую энергетику. Об этом 29 августа заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на Международном стратегическом форуме в Словении.

Она отметила стремительный рост цен на электроэнергию, который показывает ограничения в нынешней структуре рынка электроэнергии.

«Вот почему мы сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии», — приводит ее слова Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии также уточнила, что треть всех редкоземельных элементов, необходимых для зеленой энергетики, добываются в Китае. По ее словам, Евросоюз не должен попасть в зависимость от КНР.

Ранее в этот день хорватский портал Geopolitika.news заявил, что из-за стратегической недальновидности и ошибок европейских политиков страны Европы ждет «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределенности зима». В публикации отмечается, что среди проблем в западных государствах — высокая инфляция, отсутствие основных источников энергии и нестабильность их поставок, высокие цены на топливо, электроэнергию, газ и продукты.

Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.

Президент РФ Владимир Путин 13 апреля отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.