Военкор «Известий» показал кадры последствий обстрела Берислава ВСУ

Военкор «Известий» Леонид Китрарь в понедельник, 29 августа, показал кадры последствий обстрела украинскими боевиками города Берислава Херсонской области.

На видео показано разрушенное здание без крыши и последнего этажа, вокруг него — выбитые стекла, обломки досок и кирпичей, кроме того, снесен железный забор.

Ранее в понедельник из-за обстрела ВСУ Новой Каховки местных жителей стали распределять по бомбоубежищам и подвалам.

В этот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил о предотвращении теракта возле детского сада в Новой Каховке на прошлой неделе.

В воскресенье Леонтьев уведомил о четырех обстрелах Новой Каховки со стороны ВСУ. Были зафиксированы прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении президент России Владимир Путин принял 24 февраля. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к Москве.

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