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Международный аналитик предрек падение цен на газ в Европе до $2,5 тыс.

Международный аналитик Демидов предрек падение цен на газ в Европе до $2,5 тыс.
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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В Европе цены на газ могут продолжить снижение и упасть до $2,5 тыс. из-за корректировки, начавшейся после заполнения Германией подземных хранилищ газа (ПХГ) необходимым объемом. Однако уже в середине осени цены снова могут пойти вверх. Такое мнение международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов высказал в понедельник, 29 августа.

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«Было понятно, что, как только немцы заполнят свои ПХГ необходимым количеством, они перестанут закупать газ в больших объемах, что приведет к корректировке цены. Цена на газ может в ближайший месяц колебаться или даже падать, но она начнет расти начиная с октября — середины сентября, то есть с началом отопительного сезона», — сказал Демидов в разговоре с Lenta.Ru.

По словам аналитика, даже при заполнении ПХГ на 100%, Германии для беспроблемного прохождения зимы, то есть без нормирования и веерных отключений, необходимы поставки газа в размере минимум 6 млрд куб. м в месяц.

«Немцы получают 2,5 млрд из СПГ, вероятно, Франция поможет 0,4 млрд в месяц. То есть в декабре в Германии всё равно будет дефицит», — выразил уверенность Демидов.

Эксперт также предположил, что заявления о заполнении появились именно сейчас, чтобы уравновесить рост цены, который может произойти 31 августа при остановке «Северного потока». При этом он допустил, что цена может скорректироваться даже до $2,5 тыс.

Ранее в этот день ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что падение цен на газ в Европе в понедельник может быть связано с информацией о том, что ряд стран Евросоюза уже заполнил свои подземные газохранилища (ПГХ) почти на 90% и готов к зиме.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газохранилища в ФРГ в преддверии отопительного сезона заполняются рекордными темпами, сообщает на сайте kp.ru.

Высокие цены на газ связаны с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания. Об этом 29 августа на пресс-конференции заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Западу. Он отметил, что везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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