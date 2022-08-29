Заморозки до -5 градусов и мокрый снег спрогнозировали в Приангарье

Сотрудники МЧС предупредили жителей Иркутской области об ухудшении погодных условий. В ряде районов ожидаются заморозки.

Согласно прогнозам, в ночь на 30 августа скорость ветра в северных районах составит 15–20 м/с, временами возможны порывы до 28 м/с. На территориях пройдут сильные дожди, местами выпадет мокрый снег. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

30 августа в западных районах в ночные часы ожидаются заморозки до –5 градусов. В ночь на 31 августа понижение температуры охватит всю территорию Приангарья. В ночь на 1 сентября заморозки ожидаются в северных районах.

На прошлой неделе заморозки до –3 градусов отмечались в Забайкальском крае.