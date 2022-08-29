ViP Comedy покажет культовую комедийную франшизу «Полицейская академия»

На телеканале ViP Comedy (принадлежит ГК Viasat, входит в пакет ViP) выйдут все серии знаменитой истории о полицейской академии и её весёлых чудаковатых выпускниках. 7 фильмов легендарной франшизы покажут с 29 августа по 4 сентября в 18:50. Разберемся, почему «Полицейская академия» стала культовой и зачем ее стоит смотреть в 2022 году.

«Полицейская академия» представляет собой серию комедийных фильмов, первые шесть были сняты в 1980-х годах, седьмой — в 1994 году. Сразу после выхода на экраны «Полицейская академия» стала хитом и полюбилась зрителям по всему миру. Только в США первый фильм в прокате собрал $81 млн — почти в 20 раз больше бюджета картины! А в мировом прокате — свыше $149 млн.

Сюжет фильма строится вокруг незадачливых курсантов академии, которые то и дело попадают в различные курьезные ситуации. В начале повествования мэр города Лос-Анджелеса издает необычный указ: теперь стать учащимся полицейской академии может любой желающий, вне зависимости от умственных и физических данных. Это привлекает учиться полицейскому ремеслу даже тех, кто меньше всего годен на роль будущего стража правопорядка. Однако не все приходят в заведение по своей воле. Одному из главных героев, Кэри Махоуни, друг его отца предлагает поступить в полицейскую академию в качестве альтернативы тюрьме, куда бы он мог попасть за мелкое хулиганство. Используя юмор и смекалку, и не без помощи соратников, Махоуни будет всячески добиваться отчисления из этого учебного заведения, но сделать это окажется непросто. Смотреть за забавными выходками главного героя — одно удовольствие!

Кэри Махоуни был центральным персонажем четырех частей знаменитой франшизы. Эта роль сделала Стива Гуттенберга суперзвездой 80-х годов. Актер покорил зрителей невероятной харизмой и обаянием. Позднее он снялся в таких проектах, как «Кокон», «Трое мужчин и младенец в люльке», «Короткое замыкание», но такого признания, как после «Полицейской академии», не получил.

Стали известными и другие актеры «Полицейской академии». После роли Карен Томпсон актерская карьера Ким Кэттролл пошла вверх, она получила предложения сняться в таких популярных фильмах, как «Манекен», «Сумасшедший медовый месяц», «Дьявол и Дэниэл Уэбстер», а также в телесериале «Секс в большом городе», в котором блестяще сыграла Саманту Джонс.

Каждый актер во франшизе оказался на своем месте и точно попал в роль. Многие поклонники «Полицейской академии» хотели быть похожими на симпатичных им персонажей, например, на мускулистого и сильного Мозеса Хайтауэра (Бубба Смит) или на Ларвелла Джонса (Майкл Уинслоу), чтобы так же обладать даром звукоподражания, или на Юджина Теклбери (Дэвид Граф), чтобы так же мастерски разбираться в оружии. Идея создания «Полицейской академии» принадлежала продюсеру Полу Масланскому, а воплотили ее в жизнь сценаристы Нил Израэль и Пэт Профт.

Наиболее успешной была признана первая часть франшизы, но по эксцентричности персонажей остальные ничуть ей не уступали. Приключения сначала воспитанников полицейской академии, а потом ее выпускников — отважных полицейских, наполненные искрометным юмором и курьезными ситуациями, собирали у экранов миллионы людей.

Посмотреть все серии «Полицейской академии» по порядку можно будет на канале ViP Comedy в пакете ViP уже с 29 августа в 18:50.