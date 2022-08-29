Бродячие собаки напали на двухлетнего ребенка в Краснодаре

Стая бродячих собак набросилась на двухлетнего ребенка в Краснодаре. Девочке назначили курс антирабической вакцины.

Инцидент произошел вечером 28 августа в Пашковском районе. По словам матери потерпевшей, собаки набросились на ребенка возле дома по улице Бершанской. Находившийся рядом отец ребенка смог отогнать псов, пишет ИА KrasnodarMedia. Врачи поставили ребенку шесть уколов от бешенства.

Женщина отметила, что собаки уже не впервые нападают на людей в данном районе. В муниципальном центре управления отметили, что после нападения организован отлов собак.

Ранее в этот день сообщалось, что в Якутске с начала августа 92 человека пострадали от нападений собак. В 52 случаях на горожан набрасывались домашние питомцы.