Двое жителей Якутска лишились свыше 2,1 млн рублей из-за мошенников

Двое жителей Якутска пострадали в результате телефонного мошенничества за сутки. Общий ущерб превысил 2,1 млн рублей.

Обоим потерпевшим поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они рассказывали, что кто-то якобы пытается оформить на якутян кредиты. Чтобы избежать несанкционированных операций, собеседники предложили потерпевшим оформить «встречные» кредиты и перевести средства на безопасные счета. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Жертвами мошеннических схем стали 46-летний менеджер и 64-летняя пенсионерка. Они выполнили инструкции злоумышленников, после чего те перестали выходить на связь.

В Омске 60-летняя женщина лишилась из-за мошенников 1,3 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую оформить несколько кредитов под залог квартиры и перечислить средства на безопасный счет.