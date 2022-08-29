ПСБ одним из первых протестировал операции с цифровым рублем

ПСБ одним из первых на российском рынке протестировал операции с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для проведения тестовых операций нужно было зарегистрироваться в мобильном приложении ПСБ и открыть цифровой кошелек. После этого со своего счета можно было обменивать безналичные рубли на цифровые, а также переводить цифровую валюту клиентам различных банков, участвующих в пилотном проекте.

Информация о проведенных операциях поступала с платформы цифрового рубля Банка России и сразу отражалась на балансе клиента в мобильном приложении.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, в банке ожидают, что операции с цифровыми рублями станут «новым стандартом расчетов в российской экономике». «Успешное проведение тестирования закладывает основу для будущих операций с цифровым рублем и открывает широкие возможности для населения и компаний, — подчеркнул он. — Надежные и безопасные переводы в цифровой валюте в перспективе станут доступны населению на всей территории России».

По мнению Чернощекина, использование цифрового рубля даст государству «дополнительные инструменты администрирования бюджетных платежей и целевых социальных выплат», а компаниям поможет решить вопрос с автоматизацией платежей и внутренних бизнес-процессов.

Хранение и учет цифровых рублей осуществляет Банк России. Все расчеты производятся с использованием криптографической защиты и шифрования: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер.