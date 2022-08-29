У берегов Швеции загорелся паром с 300 пассажирами на борту

На пассажирском пароме Stena Scandica недалеко от шведского острова Готска-Сандён в Балтийском море произошло возгорание. На борту судна находятся 300 человек. Об этом 29 августа сообщает телеканал SVT.

«Нам сообщили о возгорании ограниченного масштаба, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Сообщений о травмах у нас нет. В настоящее время мы собираем дополнительную информацию», — сказал представитель судоходной компании Stena Line Стефан Эльфстрём.

Представитель Управления морского судоходства Лиза Мьёрнинг сообщила, что пожар уже находится под контролем.

По словам другого представителя морской администрации Йонаса Францена, возгорание началось в рефрижераторном контейнере на автомобильной палубе.

«Дым есть, но открытого огня нет. Экипаж обрызгивает его водой, чтобы охладить, и, похоже, это помогает», — заявил он.

Францен добавил, что несколько человек покинули судно, и руководитель спасательной службы решает вопрос, будет ли организована полномасштабная эвакуация.

Ранее, 26 августа, у берегов Филиппин загорелся паром, на борту которого находилось более 80 человек. Возгорание началось, когда судно подходило к порту Батангас. Находившиеся на корабле люди начали прыгать в воду, а спасатели помогали им выбраться. Как передает The Washington Post, два человека числятся пропавшими без вести.