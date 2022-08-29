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В ДНР сообщили об освобождении Кодемы и еще 270 населенных пунктов

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Фото: РИА Новости
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Союзные силы заняли 271 населенный пункт Донбасса, включая село Кодема. Об этом 29 августа сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

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«По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 271 населенный пункт, включая Кодему», — говорится в сообщении.

Кодема располагается в 14 км от города Светлодарск, который в конце мая перешел под оперативный контроль союзных сил, и в 16 км от Бахмута (Артемовска) — важного транспортного узла.

23 августа союзные силы освободили населенный пункт Комсомольское в ДНР и установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. км.

Тогда же в районе населенного пункта Кодема было заблокировано с трех сторон и планомерно уничтожено элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 214-й батальон «Опфор».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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