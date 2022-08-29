Nissan прекратит продажи модели Rogue Sport в США

Северо-Американское подразделение компании Nissan объявило, что завершит в декабре 2022 года продажи модели Rogue Sport. Об этом 29 августа пишет Carscoops.

По данным издания, на этот шаг компания пошла в рамках обновления своего модельного ряда в США.

«С совершенно новым Rogue и недавно переработанным кроссовером Kicks мы продолжим эффективно охватывать американский рынок», — сообщил вице-президент Nissan Скотт Ширли.

Издание отметило, что модель Rogue Sport (в России машина называлась Nissan Qashqai) появившись на американском рынке в 2017 году, так и не завоевала популярность. Вдобавок автомобилю перешел дорогу другой, более удачливый компактный кроссовер марки — Nissan Kicks. К тому же он стоил дешевле, что в итоге тоже сказалось на общих цифрах продаж Rogue Sport, отметили эксперты американского рынка, опрошенные изданием.

На начало 2024 года намечен выход нового Nissan Rogue.

26 августа власти Калифорнии сообщили, что намерены запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в границах штата начиная с 2035 года. Продажа подержанных автомобилей с ДВС продолжится в обычном режиме, хотя государство намерено сделать все, чтобы американцы отказались от своих автомобилей с традиционными двигателями.