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Военкор «Известий» показал последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в понедельник, 29 августа, показал последствия обстрела Энергодара в Запорожье со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Такой массированный артиллерийский удар по жилому кварталу в центре Энергодара боевики ВСУ нанесли впервые. И впервые здесь столько пострадавших и разрушений», — рассказал он.

На кадрах видны последствия попадания украинского снаряда в многоэтажку. В результате удара была пробита стена дома.

«Как выяснили специалисты, это был снаряд 155-го калибра, а стреляли боевики ВСУ с другой стороны Днепра из американских гаубиц М-777», — пояснил Польшаков.

Главврач специальной медико-санитарной части города рассказал, что в результате обстрела пострадали девять мирных граждан. Из них семь человек получили легкие ранения, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по дачному сектору Энергодара, а также по береговой линии.

В ночь на понедельник военные ВСУ открыли огонь по жилым районам города. После атаки в одном из округов в результате попадания снарядов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что обстрел мирного города — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которой ожидается на уже на текущей неделе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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