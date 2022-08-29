В ДНР и ЛНР планируется построить более 1 млн кв. м социнфраструктуры до 2025 года

На территория освобожденных республик ДНР и ЛНР в 2022–2025 годах планируется построить порядка 1 029 700 кв. м социальной инфраструктуры. Об этом «Известям» сообщили в Минстрое России.

«Предварительно в период 2022–2025 годов на территориях ДНР и ЛНР планируется построить и восстановить порядка 1.7 тыс. км жилищно-коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) и порядка 1 029 700 кв. м социальной инфраструктуры», — рассказали в министерстве.

Также в министерстве добавили, что к началу отопительного сезона 2022 года необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

Главной целью является обеспечение жильем и необходимой инфраструктурой максимального количества людей, которые собираются вернуться в свои регионы, подчеркнули в ведомстве.

Эта задача будет выполняться поэтапно, начиная уже с этого года, то есть часть объектов уже будет введена в текущем году, уточнили в Минстрое.

Так, сегодня представители порядка 25 строительных компаний из различных городов и регионов Российской Федерации уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на 680 первоочередных объектах в городе Мариуполе, рассказали в ведомстве.