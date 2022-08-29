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Брата организатора незаконного автопробега в Москве арестовали на 15 суток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд приговорил брата-близнеца организатора ралли элитных машин в Москве Сергея Хитрова к 15 суткам лишения свободы. Об этом 29 августа сообщил корреспондент «Известий».

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Сам Сергей в зале суда сказал, что признает вину, и извинился.

«Я полностью согласен, извиняюсь, злого умысла не было, я пришел пешком в ресторан. Пришел и не дошел. Я признаю вину и раскаиваюсь, больше такого не повторится. Инициатором был мой брат-близнец», — заявил он.

Ранее в этот день административный арест сроком в 15 суток был назначен организатору мероприятия Алексею Хитрову. Он признал вину и раскаялся, а его адвокат заявил, что подзащитный «неправильно немножко оценил нормы закона».

Уточнялось, что участникам автопробега вменяется «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

О том, что столичные полицейские пресекли элитный автопробег, стало известно накануне. Участники собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получали соответствующего разрешения.

Люксовые автомобили, в том числе Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes и BMW, эвакуировали на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Его организатором стал гендиректор рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров.

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что полиция задержала экс-мэра Архангельска вместе с участниками автопробега, однако он заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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