Заслуженный летчик-испытатель оценил новый самолет МиГ-31И

МиГ-31И будет гораздо лучше более ранней модификации МиГ-31К с точки зрения выхода в заданные параметры, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

«Электродистанционная система управления руководит всеми процессами, — отметил он. — В компьютер поступают все данные: скорость, высота, информация с Земли. Всё это делает более комфортной работу пилота. Система постоянно дорабатывается именно для этого изделия, ведь оно большое».

Эксперт отметил, что на первых машинах, как правило, пилоты должны самостоятельно выводить самолет на необходимые режимы работы. По итогам всех испытаний необходимые параметры вводят в бортовые компьютерные системы, которые устанавливают на доработанную модификацию самолета.