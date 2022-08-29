Альпинисты из России и Киргизии погибли на Пике Ленина

Два альпиниста умерли в горах в Киргизии. Об этом заявили в УВД Ошской области республики.

«На высоте 6100 м на Пике Ленина в лагере альпинистов скончались 38-летний гражданин России и 41-летний гражданин Киргизии. Они спали в одной палатке, скончались от отравления угарным газом», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы.

По его словам, инцидент произошел ночью 28 августа. Возбуждено уголовное дело, ведутся работы по спуску тел альпинистов.

Пик Ленина расположен на границе Киргизии и Таджикистана в горной системе Памира и является одной из высочайших вершин в Центральной Азии (7134 м).

Ранее, 22 августа, сообщалось, что молния ударила в группу альпинистов в Греции. Один человек погиб.