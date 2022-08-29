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Нидерланды могут разрешить Гааге временно закупать газ у «Газпрома»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Власти Нидерландов в качестве исключения могут временно предоставить разрешение городской администрации Гааги совершать закупки газа у «Газпрома», которые с 10 октября будут находиться под санкциями Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил 29 августа источник «РИА Новости» в Европейской комиссии.

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По его словам, «в случае с контрактами на поставки в Нидерландах, которые могут попасть под этот запрет, нидерландские компетентные органы отвечают за предоставление возможного исключения».

«Пятый пакет санкций запрещает участие россиян и российских компаний в закупках в ЕС с 10 октября 2022 года. Национальные компетентные органы могут делать исключения, если заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в ЕС», — заявил собеседник агентства.

Ранее, 22 августа, юрист Мария Ярмуш в разговоре с «Известиями» отметила, что если власти нидерландского города Гаага смогут добиться временного освобождения от антироссийских санкций, то это может повлечь за собой аналогичные действия со стороны других муниципалитетов. Она добавила, что если запрос Гааги не будет удовлетворен, то она может обратиться в суд.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в рамках санкций государственные органы должны разорвать существующие контракты с российскими компаниями к 10 октября. Однако для Гааги текущим поставщиком газа является «Газпром», и попытки найти замену в июне и июле не привели к успеху. В связи с этим муниципалитет попросил сделать исключение для нынешнего соглашения с «Газпромом» до 1 января 2023 года.

20 июня нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен на пресс-конференции в Гааге заявил, что Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, поэтому страна разработала антикризисный план. Нидерланды, которые импортируют до 15% своего газа из России, уже покупают сжиженный природный газ и сокращают потребление газа, но всё еще могут столкнуться с дефицитом этой зимой, отметил Йеттен.

Одновременно страна ограничила производство на 35% мощности своих угольных электростанций, чтобы ограничить выбросы углекислого газа. Правительство Нидерландов также объявило о планах добыть 2,8 млрд куб. м газа на Гронингенском газовом месторождении.

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