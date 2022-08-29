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Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Постоянные обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС можно назвать самоубийственными. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается поведения киевского режима, то кроме как по-настоящему самоубийственным его назвать невозможно», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

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Создание прямых угроз объекту ядерной энергетики деструктивно и опасно, подчеркнула представитель МИД России.

Она отметила, что Москва ожидает профессиональных и лишенных политической окраски выводов от инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прибудет на станцию в ближайшие дни.

Россия готова на каждом этапе содействовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, добавила дипломат.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает необходимой миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и призывает все страны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать континент опасности, обстреливая станцию и прилегающие территории.

В этот день генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС на текущей неделе. В состав делегации войдут 13 специалистов.

Украинские силовики регулярно обстреливают ЗАЭС и ближайшие к ней территории, включая город Энергодар.

В ночь на 29 августа украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара, где расположена станция. После атаки в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777.

Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

28 августа российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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