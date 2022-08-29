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СК в Новосибирске проверит данные о запертом в магазинном холодильнике ребенке

СК проверит данные СМИ о том, что ребенка заперли в холодильнике магазина в Новосибирске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи в Новосибирске начали проверку по данным СМИ о том, что девятилетнего мальчика заперли в холодильнике продуктового магазина. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по области.

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«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина», — говорится в сообщении.

Организована уголовно-процессуальная проверка по этому факту. Устанавливаются все обстоятельства, заявленные в СМИ.

Информацию также проверяет прокуратура Новосибирской области. В ведомстве ссылаются на сведения СМИ и сети интернет, согласно которым инцидент произошел 23 августа в магазине «Мария-Ра».

Свою проверку по этой информации также организовала прокуратура Новосибирской области.

«Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в ведомстве.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в правоохранительные органы Краснодара начали проверку в отношении педагога частного детского центра, после того как та в качестве наказания за непослушание заперла в туалете девятилетнюю девочку и ножницами отстригла ей волосы. Мама школьницы добавила, что сейчас ребенок в стрессе и боится выходить на улицу. Обстоятельства случившегося выясняют.

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