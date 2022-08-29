Росгвардейцы задержали в ЛНР двоих участников «Правого сектора»

Сотрудники Росгвардии задержалии в Луганской Народной Республике двоих боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор».

24 августа Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС. Их обвинили в сотрудничестве с ВСУ. Они передавали информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.

Ранее, 18 августа, российские силовики задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

«Правый сектор» — правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.

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