Первые жилые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению. Об этом 29 августа говорится в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Газ подан в 16 домов в Северодонецке по улице Ленина. Подключение остальных абонентов будет осуществляться поэтапно», — уточнили власти.

По словам первого заместителя председателя правительства Юрия Говтвина, к подключению газа полностью уже готово и Рубежное. Объекты будут подключать поквартально и поэтапно.

28 августа в центральном районе Северодонецка Луганской Народной Республики была налажена подача воды. Вода подается в колонки, из которых горожане могут набирать воду по графику. Впоследствии специалисты проведут инвентаризацию сети, починят прорывы.

В тот же день власти ЛНР допустили, что предприятие химической промышленности «Азот» в городе Северодонецке может возобновить работу. Подготовка к возобновлению работы освобожденного от украинских националистических формирований предприятия началась еще 23 июля.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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