Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Шольц анонсировал поставку на Украину «нового суперсовременного оружия»
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

Из-за засухи в Великобритании на поверхности появилась затопленная деревня

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании были обнаружены руины затопленной в начале ХХ века деревни на фоне засухи, сообщило издание LADBible в субботу, 27 августа.

Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

Отмечается, что дома были затоплены на протяжении десятков лет, эта деревня расположена неподалеку от водохранилища в Северном Йоркшире.

В населенном пункте проживали примерно 1250 человек, однако местные власти решили затопить деревню, отметило издание.

Как написала «Газета.Ru», местная жительница Никола Барнингем первой обратила внимание на руины во время прогулки. Сообщается, что в последний раз британцы видели затопленные дома засушливым летом 1995 года.

19 августа на юго-западе Уэльса была объявлена засуха после длительной жары. Уэльское агентство природных ресурсов призвало британцев внимательно относиться к нагрузке на водные ресурсы и использовать воду с умом.

11 августа газета The Times отметила, что аномальная жара в Британии может сказаться на росте показателя избыточной смертности.

4 августа в Великобритании исток Темзы первый раз за всю историю пересох. Директор по вопросам политики и науки природоохранной организации Rivers Trust Роб Коллинз подчеркнул, что на фоне климатических перемен частота и серьезность периодов засухи и нехватка воды будут лишь увеличиваться.

Как отмечается на сайте программы Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus, июль текущего года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022