Из-за засухи в Великобритании на поверхности появилась затопленная деревня

В Великобритании были обнаружены руины затопленной в начале ХХ века деревни на фоне засухи, сообщило издание LADBible в субботу, 27 августа.

Отмечается, что дома были затоплены на протяжении десятков лет, эта деревня расположена неподалеку от водохранилища в Северном Йоркшире.

В населенном пункте проживали примерно 1250 человек, однако местные власти решили затопить деревню, отметило издание.

Как написала «Газета.Ru», местная жительница Никола Барнингем первой обратила внимание на руины во время прогулки. Сообщается, что в последний раз британцы видели затопленные дома засушливым летом 1995 года.

19 августа на юго-западе Уэльса была объявлена засуха после длительной жары. Уэльское агентство природных ресурсов призвало британцев внимательно относиться к нагрузке на водные ресурсы и использовать воду с умом.

11 августа газета The Times отметила, что аномальная жара в Британии может сказаться на росте показателя избыточной смертности.

4 августа в Великобритании исток Темзы первый раз за всю историю пересох. Директор по вопросам политики и науки природоохранной организации Rivers Trust Роб Коллинз подчеркнул, что на фоне климатических перемен частота и серьезность периодов засухи и нехватка воды будут лишь увеличиваться.

Как отмечается на сайте программы Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus, июль текущего года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.