Навигацию нижегородских «Валдаев» постепенно закроют

В Нижегородской области завершается навигация судов на воздушных подушках «Валдай-45Р». Причина — изменение погодных условий. Так, уже прекращены рейсы в Чебоксары, Козьмодемьянск и Юрьевец.

Как пояснили ИА «НьюсНН» в компании «Водолет», это связано с уменьшением светового дня. Дело в том, что по правилам безопасности «Валдаи» могут ходить только в светлое время суток.

Кроме того, решение закрыть маршруты связано с прогнозом высоких волн в акватории Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. Это не позволяет гарантировать техническую возможность выполнения рейсов.

Ранее сообщалось, что с 10 августа начали курсировать «Валдаи» от Нижне-Волжской набережной до Стрелки. Ожидалось, что в сентябре суда должны начать ходить до Дзержинска. С июня суда на воздушных подушках курсируют между Нижним Новгородом и Бором.