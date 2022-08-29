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Суд в Петербурге арестовал женщину за избиение собаки до смерти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Женщина, избившая до смерти собаку на глазах ребенка, арестована судом в Санкт-Петербурге на два месяца. Об этом 29 августа сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дарье Кузнецовой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным с использованием садистских методов, в присутствии малолетнего»)», — говорится в сообщении.

Суд арестовал фигурантку до 26 октября.

Как установлено следствием, днем 27 августа 29-летняя женщина около дома 32 по проспекту Сизова умышленно избила ногой собаку по кличке Санта. Удары наносились по спине и голове животного. Трехлетний ребенок находился рядом с происходящим.

Полицейские задержали женщину, собака умерла на месте.

Постоянного места жительства в Петербурге и Ленинградской области Кузнецова не имеет, ранее не судима, детей нет.

В конце мая уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.

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