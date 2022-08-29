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Организатора незаконного автопробега в Москве арестовали на 15 суток

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Фото: Global Look Press/Bastiaan Slabbers
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Организатору несанкционированного автопробега дорогих автомобилей в Москве Алексею Хитрову назначили административный арест на 15 суток. Об этом 29 августа сообщает корреспондент «Известий».

«Признать Хитрова Алексея Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста», — огласил приговор судья.

Ранее в этот день Хитров признал вину и раскаялся, а его адвокат заявил, что подзащитный «неправильно немножко оценил нормы закона». Организатор автопробега, по его же словам, ранее не привлекался к административной ответственности.

Также в понедельник Министерство внутренних дел РФ сообщило, что вменяет участникам несанкционированного автопробега организацию массового пребывания граждан в общественных местах.

Адвокат Цыбикжапов Самбу Мунко-Жалгарович заявил, что в результате автопробега на элитных машинах задержано более 20 человек.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли автопробег «Богатых и успешных» утром 28 августа. Участники пробега, которых было более 200 человек, собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали впоследствии массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получили соответствующего разрешения.

Люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих общей стоимостью выше 3 млрд рублей эвакуировали на штрафстоянку. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Его организатором стал гендиректором рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров. Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что полиция задержала экс-мэра Архангельска вместе с участниками автопробега, однако он заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию.

Алексей Хитров — 28-летний уроженец Санкт-Петербурга, называет себя венчурным инвестором. У него есть брат-близнец Сергей, с которым он проводит форумы по криптовалютам и коммерческие тренинги. Он также является генеральным директором компании «Квик Шок».

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