Шольц поддержал идею Макрона о создании нового политического сообщества Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с предложением о создании нового Европейского политического сообщества, которое бы позволило странам Евросоюза вести более тесный диалог с партнерами за пределами ЕС. Как заявил глава правительства Германии 29 августа, в сообщество должны быть приняты и новые государства.

По его мнению, ЕС не хватает форума, который бы позволил лидерам Евросоюза раз-два в год обсуждать со странами-партнерами центральные вопросы сотрудничества. Среди них — безопасность, энергетика, а также борьба с глобальным потеплением.

«Страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью ЕС», — подчеркнул Шольц, выступая в Карловом университете в Праге.

Канцлер заявил, что данное сообщество не является альтернативой предстоящему расширению ЕС, однако было бы «в интересах Европейского союза».

22 мая министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий с учетом требований, которые предъявляет ЕС к претендующим на вступление государствам. Он считает более рациональным выходом предложить Украине и другим странам, в частности Молдавии и Грузии, некоторые привилегии. Бон заявил, что ради этого стоит организовать Европейское политическое сообщество. Такое предложение до него поступало и от французского президента Макрона.