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В Китае жених погиб от удара молнии во время свадебной фотосессии

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Meng Zhongde
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Мужчина в ходе свадебной фотосессии на горе Юйлунсюэшань на юго-западе Китая погиб от попадания в него молнии. Об этом 27 августа сообщило издание South China Morning Post.

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Место трагедии является популярной туристической локацией, поэтому и было выбрано для проведения съемки перед торжеством. Известно, что находившиеся рядом с погибшим женихом люди не пострадали, передает «Газета.Ru».

Турист, наблюдавший за ходом фотосессии, рассказал о том, что проливной дождь шел с полудня, был слышен раскат грома и видна резкая вспышка молнии.

«Большое счастье обернулось большим горем. Мы не можем себе представить, как это должно быть больно для невесты. Может быть, за секунду до этого она и ее жених говорили о своей романтической свадьбе и с нетерпением ждали своей будущей счастливой жизни», — процитировало китайское издание одного из комментаторов, после того как информация распространилась по социальным сетям.

7 августа на Красной Поляне в Сочи в результате попадания молнии погиб турист из Уфы. Инцидент произошел в районе горного хребта Аибга — около станции канатной дороги «Поляна 2200 метров» в районе тропы «Цирк». СЗР

20 мая в казахстанском городе Актобе от удара молнии погиб подросток. При этом молния попала не только в него, но и в 27-летнего мужчину. Ему удалось выжить.

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