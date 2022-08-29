Россиянам назвали способ избежать потери имущества за рубежом

Продажа недвижимого имущества за рубежом является единственным способом избежать его потери. Об этом 29 августа «Известиям» сообщил профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-канцлера министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаара о том, что более 40 тыс. граждан России, у которых есть недвижимость в республике, могут ее лишиться из-за запрета на посещение страны с выданной эстонской стороной шенгенской визой.

По словам профессора, такая вероятность существует, так как из-за санкций многие россияне не могут оплатить счета за коммунальные услуги на зарубежную недвижимость и налоги.

«Действительно, во многих юрисдикциях, и Эстония не исключение, есть определенная процедура в случае возникновения задолженности, она взыскивается по суду, и если задолженность будет в значительном размере, конечно, могут возникнуть риски потери недвижимого имущества», — сказал Лабин.

Он отметил, что в такой ситуации нужно попытаться продать заграничную недвижимость.

«Конечно, есть какие-то возможности, обращения в суд, но перспектива, на мой взгляд, достаточно маловероятная. В этой ситуации, наверное, нужно попытаться продать эту недвижимость, чтобы минимизировать свои потери», — сказал специалист.

При этом Лабин напомнил, что обладание недвижимым имуществом за границей часто сопряжено с рисками. Он подчеркнул, что в других странах россияне не имеют всю полноту прав, предусмотренных и защищенных Конституцией РФ.

«Последние десятилетия это была достаточно распространенная практика, когда в силу экономических причин многие юрисдикции, многие государства привлекали инвесторов вкладывать свои средства в том числе и в приобретение недвижимого имущества, но тем не менее, наверное, надо было [россиянам] посоветоваться с профессиональными юристами в этой части, поскольку, может быть, это привлекательно экономически, но нужно было учитывать все сопряженные юридические риски», — пояснил профессор.

Как ранее сообщили эстонские правоохранительные органы, гражданам РФ принадлежит 41 351 объект недвижимости, гражданам Белоруссии — 919. Большинство из них пребывают в Эстонии с видом на жительство, однако 12%, или 4500, из них нуждаются в визе.

18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными ею шенгенскими визами. Исключение составляет несколько категорий граждан. К ним относятся, например, дипломаты. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны Евросоюза.

24 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности республики.

На следующий день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика будет наращивать усилия по изоляции России и добиваться ее исключения из международных организаций.