Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом ЗАЭС
Происшествия
Семь человек пострадали при экстренной посадке Ми-8 под Сургутом
Мир
Из-за засухи в Великобритании на поверхности появилась затопленная деревня
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
В США заявили о крупном просчете в отношении России
Сюжет:

Россиянам назвали способ избежать потери имущества за рубежом

Профессор МГИМО Лабин рассказал россиянам, как избежать потери имущества за рубежом
0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажа недвижимого имущества за рубежом является единственным способом избежать его потери. Об этом 29 августа «Известиям» сообщил профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-канцлера министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаара о том, что более 40 тыс. граждан России, у которых есть недвижимость в республике, могут ее лишиться из-за запрета на посещение страны с выданной эстонской стороной шенгенской визой.

По словам профессора, такая вероятность существует, так как из-за санкций многие россияне не могут оплатить счета за коммунальные услуги на зарубежную недвижимость и налоги.

«Действительно, во многих юрисдикциях, и Эстония не исключение, есть определенная процедура в случае возникновения задолженности, она взыскивается по суду, и если задолженность будет в значительном размере, конечно, могут возникнуть риски потери недвижимого имущества», — сказал Лабин.

Раскол общности: в ЕС нет консенсуса по запрету виз для россиян
Что может подразумевать реформа Шенгенского кодекса

Он отметил, что в такой ситуации нужно попытаться продать заграничную недвижимость.

«Конечно, есть какие-то возможности, обращения в суд, но перспектива, на мой взгляд, достаточно маловероятная. В этой ситуации, наверное, нужно попытаться продать эту недвижимость, чтобы минимизировать свои потери», — сказал специалист.

При этом Лабин напомнил, что обладание недвижимым имуществом за границей часто сопряжено с рисками. Он подчеркнул, что в других странах россияне не имеют всю полноту прав, предусмотренных и защищенных Конституцией РФ.

«Последние десятилетия это была достаточно распространенная практика, когда в силу экономических причин многие юрисдикции, многие государства привлекали инвесторов вкладывать свои средства в том числе и в приобретение недвижимого имущества, но тем не менее, наверное, надо было [россиянам] посоветоваться с профессиональными юристами в этой части, поскольку, может быть, это привлекательно экономически, но нужно было учитывать все сопряженные юридические риски», — пояснил профессор.

Как ранее сообщили эстонские правоохранительные органы, гражданам РФ принадлежит 41 351 объект недвижимости, гражданам Белоруссии — 919. Большинство из них пребывают в Эстонии с видом на жительство, однако 12%, или 4500, из них нуждаются в визе.

18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными ею шенгенскими визами. Исключение составляет несколько категорий граждан. К ним относятся, например, дипломаты. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны Евросоюза.

24 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности республики.

На следующий день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика будет наращивать усилия по изоляции России и добиваться ее исключения из международных организаций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022