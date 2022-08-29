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Миссия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) пройдет с 31 августа по 3 сентября. Об этом The Wall Street Journal пишет со ссылкой на документы украинской стороны.

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Ранее в этот день экспертная группа G7 поприветствовала миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Группа призвала МАГАТЭ провести визит так, чтобы соблюсти «полный суверенитет Украины».

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что в состав миссии вошло около полутора десятков сотрудников секретариата МАГАТЭ. Миссия во главе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси уже находится в пути на ЗАЭС, передает НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает необходимой миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и призывает все страны оказать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать континент опасности, обстреливая станцию и прилегающие территории. Песков заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС через зону, подконтрольную украинским военным, передает RT.

Ранее, 28 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом действия Киева в отношении Запорожской АЭС.

26 августа Гросси допустил постоянное присутствие представителей организации на ЗАЭС, сообщает телеканал «Звезда».

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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