Двое погибли и двое пострадали в ДТП с лошадью на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием лошади. Погибли двое молодых людей и еще двое получили травмы.

NewsTracker со ссылкой на УГИБДД по региону пишет, что инцидент произошел в Труновском районе. Недалеко от села Труновское 18-летний водитель «ВАЗ-21099» случайно сбил животное. Его водительский стаж составлял полгода, он не смог сориентироваться во время ЧП, машина после удара вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Водитель от полученных ранений погиб, также погиб его 15-летний пассажир. Еще двоих, в возрасте 15 и 17 лет, доставили в реанимацию. У них тяжелые травмы.

Сейчас выясняется, кто владелец лошади и причина, по которой она оказалась в темное время суток на дороге.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области столкнулись два маршрутных автобуса, в результате пострадали пять человек. ДТП спровоцировала переходившая дорогу лошадь.