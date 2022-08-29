Уголовное дело возбудили после тройного ДТП с 11 пострадавшими в Омске

В Омске возбудили уголовное дело после тройного ДТП, во время которого перевернулось маршрутное такси. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария произошла недалеко от Театральной площади вечером 27 августа. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршруткой. От удара пассажирский микроавтобус опрокинулся и сместился на встречную полосу. Там произошло его столкновение с автомобилем Kia Rio, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Сначала была информация о девяти пострадавших, но теперь их число выросло до 11. Травмы получили водитель и два пассажира ВАЗа, а также восемь пассажиров маршрутной «Газели», в том числе девятилетний ребенок. Их состояние не уточняется, пишет ИА «Город55».

26 августа в Омске в результате столкновения двух маршруток пострадали две девушки-пассажирки. Предварительно установлено, что 55-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не выдержал дистанцию и врезался в другую маршрутку «Газель».