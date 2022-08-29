Два человека утонули во время купания на пляжах в Приморье

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Приморском крае. Они утонули во время купания.

Информация о погибших распространилась в социальных сетях. На острове Русском в районе базы отдыха «Эгершельд» погиб мужчина 1958 года рождения. На острове Попов в районе бухты Алексеева утонула женщина 1990 года рождения. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Следователи начали доследственную проверку по факту происшествий. На основе проверки будет принято процессуальное решение.

По данным за 20 августа, с начала лета в Приморском крае утонули 32 человека, в том числе шестеро детей. Спасатели призывают местных жителей и туристов соблюдать правила безопасности на водных объектах.