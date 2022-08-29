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Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Западные страны всегда пытались дискредитировать российскую национальную политику. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

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По словам Баринова, его ведомство видит постоянные попытки «западных оппонентов» дискредитировать национальную политику России.

«Они всегда пытаются это сделать», — согласился с данной риторикой президент РФ.

По словам Баринова, на Западе «сместились акценты». В настоящий момент политики в открытую говорят о «деколонизации» России вместо излюбленного ими «экспорта демократии». Там уже, как добавил глава ФАДН, подсчитали, на сколько частей поделить Россию и какое предельное количество граждан должно проживать на каждой территории.

«Видимо, это такая особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьезными вызовами, мы забываем о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становимся единым целым, консолидируемся», — заключил Баринов.

20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. У западных и «наднациональных элит» не получится сохранить существующий порядок вещей.

Кроме того, он выразил мнение, что Запад не может предложить свою модель будущего, а модель тотального доминирования несправедлива.

18 апреля глава государства назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Расчет тех, кто принимал решение о введении рестрикций, был направлен на быстрое расшатывание финансово-экономической ситуации в стране, провоцирование паники на рынках, коллапс банковской системы и проблемы в других отраслях, заявил Путин.

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