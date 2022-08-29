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МВД Эстонии: россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций

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Россияне, имеющие недвижимость в Эстонии, могут ее потерять, если будут иметь задолженность из-за санкций. Об этом заместитель канцлера МВД страны Вейко Коммусаар сообщил 29 августа.

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«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие», — сказал он порталу государственного телерадиовещания ERR.

Коммусаар отметил, что большое число недвижимого имущества в стране, принадлежащего россиянам, якобы является риском для безопасности.

По его словам, в Эстонии у граждан России 41,3 тыс. объектов недвижимости. Из-за визового запрета примерно 12% из них (4,5 тыс. человек) могут потерять доступ к своей собственности.

Также Коммусаар выразил мнение, что необходимо дополнительно ограничить возможность владеть недвижимостью в Эстонии для граждан государств, которые не входят в Евросоюз (ЕС).

18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными ею шенгенскими визами. Исключение составляет несколько категорий граждан.

25 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что считает свободную выдачу туристических шенгенских виз россиянам подрывающей режим санкций ЕС.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян.

Однако в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа сообщили, что не намерены вводить жесткие ограничения. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны Европы выступили также Болгария, Греция и Португалия.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

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