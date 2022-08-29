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Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Страны Европы могут столкнуться с нехваткой газа на протяжении нескольких зим в связи с сокращением поставок топлива из России. Об этом глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден, выступивший на пресс-конференции в норвежском Ставангере, заявил в понедельник, 29 августа.

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«Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется как-то находить решения», — цитирует ван Бердена Investing.com.

Он также отметил, что в течение некоторого времени на нефтяном рынке будет сохраняться превышение спроса над предложением, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек ФРГ заявил, что газовые хранилища в Германии заполняются рекордными темпами. Он отметил, что рассчитывает достичь целевого показателя октября в начале сентября, передает RT.

Он заявил, что высокие цены на газ связаны с отказом от российских энергоносителей и повышением спроса на голубое топливо, а также со спекуляциями на рынке, которые не имеют под собой основания.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Он отметил, что везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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