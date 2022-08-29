Минобороны заявило о поражении полевых лагерей полков «Айдар» и «Азов» на Украине

В Днепропетровской области в районе населенного пункта Марганец высокоточным оружием РФ поражены полевые лагеря украинских нацистских формирований «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник, 29 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, также поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны.

«Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня», — отметил представитель Минобороны.

Также российские силы нанесли удар по позициям 3-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районе Артемовска. В результате уничтожено более 30 и ранено свыше 50 украинских националистов, отмечает телеканал «Звезда».

28 августа в Славянске было уничтожено до 150 националистов после удара по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины.

20 августа Конашенков сообщил, что ВКС РФ уничтожили в населенном пункте Андреевка Харьковской области более 100 боевиков националистического формирования «Кракен», в том числе 20 американских наемников.

19 августа ВКС РФ поразили пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» и «Айдар» в Николаеве и ДНР. Были ликвидированы свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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