Искусствовед оценил приговор суда испортившему картину охраннику «Ельцин-центра»

Кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров в понедельник, 29 августа, прокомментировал решение суда в отношении охранника «Ельцин-центра» Александра Васильева, испортившего картину ученицы художника Казимира Малевича.

По мнению специалиста, суд принял «соломоново решение».

«С одной стороны, он учел, что у виновного охранника психическое заболевание и действительно трагическая судьба. С другой же — не пошел на поводу у тех, кто требовал «отстать от больного человека». Резонанс и много хейта вызвало решение гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой не отзывать обвинения — ее обвиняли в жестокосердии, мстительности и так далее», — уточнил Уваров.

Однако, по словам искусствоведа, для музея этот вопрос принципиальный: подобные случаи — это вандализм и угроза национальному наследию.

«Искусство должно быть неприкосновенно, — напоминает Государственная Третьяковская галерея», — заключил Уваров.

Ранее в этот день мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес приговор Васильеву — мужчине назначили обязательные работы на срок 180 часов и лечение у психиатра.

На минувшем заседании адвокат подсудимого Алексей Бушмаков сообщал, что его подзащитный отправил на электронную почту Третьяковской галереи свои извинения и пожертвование в фонд в размере 5 тыс. рублей, что является половиной его ежемесячной пенсии. Также юрист предоставил судье выписку вклада, где у Васильева лежит 40 тыс. рублей. Защита утверждала, что подсудимый может заплатить штраф, а уголовное дело надо прекратить. Фигурант признал вину, рассказав, что его уволили, а на работу нигде не берут. Также он отметил, что является инвалидом и лечится амбулаторно у психиатра.

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Васильев ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на картине Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи на выставке в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.

Руководство центра обратилось в полицию 20 декабря. Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по причине отсутствия признаков состава преступления. Тогда Министерство культуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру.

Вандалом оказался 64-летний охранник Александр Васильев, которому по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте) грозило наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста до трех месяцев.