Украинские боевики в понедельник, 29 августа, обстреляли город Первомайск в Николаевской области четырьмя ракетами. В представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«03.30 по н.п. Первомайск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

27 августа из HIMARS были подвергнуты обстрелу больницы в населенном пункте Стаханов. Всего боевики выпустили 10 ракет типа M31 GMLRS.

В результате удара националистов были повреждены четыре многоквартирных дома, а также разрушена гостиница «Донбасс».

16 августа ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по Первомайску из РСЗО HIMARS.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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